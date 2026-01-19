Объём рынка смартфонов снизился на 19-25% в 2025 году

За год в России реализовали 24,2 миллиона устройств на общую сумму 588 миллиардов рублей, а в 2024 году продажи достигли 29,8 миллиона устройств на 720 миллиардов рублей. Однако в 2025 году на российском рынке лидировал по количеству проданных устройств китайский бренд Redmi, который занял 18% рынка. В денежном выражении лидером оставался Apple, контролируя чуть меньше трети всего рынка — 27%.

В 2025 году объём рынка смартфонов снизился на 19-25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus и компании «М. видео».

По информации от «Платформы ОФД», средняя цена на смартфон в 2025 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 25 309 рублей. Эксперты Fplus связывают это с текущей макроэкономической ситуацией, где высокая процентная ставка продолжает сдерживать покупательскую активность.