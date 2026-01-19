Рязань
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 828
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 603
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 753
Объём рынка смартфонов снизился на 19-25% в 2025 году
За год в России реализовали 24,2 миллиона устройств на общую сумму 588 миллиардов рублей, а в 2024 году продажи достигли 29,8 миллиона устройств на 720 миллиардов рублей. Однако в 2025 году на российском рынке лидировал по количеству проданных устройств китайский бренд Redmi, который занял 18% рынка. В денежном выражении лидером оставался Apple, контролируя чуть меньше трети всего рынка — 27%.

В 2025 году объём рынка смартфонов снизился на 19-25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus и компании «М. видео».

В 2025 году объём рынка смартфонов снизился на 19-25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus и компании «М. видео».

По информации от «Платформы ОФД», средняя цена на смартфон в 2025 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 25 309 рублей. Эксперты Fplus связывают это с текущей макроэкономической ситуацией, где высокая процентная ставка продолжает сдерживать покупательскую активность.

По информации от «Платформы ОФД», средняя цена на смартфон в 2025 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 25 309 рублей. Эксперты Fplus связывают это с текущей макроэкономической ситуацией, где высокая процентная ставка продолжает сдерживать покупательскую активность.