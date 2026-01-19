Новый единый учебник по географии сфокусируют на изучении РФ, а не зарубежья

Новое пособие сфокусируется на изучении России, а не других стран. Школьники смогут использовать ИИ, цифровые карты и интерактивные изображения. В комплекте будут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты. Представитель РГО отметил, что изучение родной страны важнее для школьников. Однако текущие учебники больше акцентируют внимание на зарубежных странах, из-за чего ученики лучше знают столицы экзотических стран, чем регионы России, такие как Сибирь и Дальний Восток.

В обновленные единые учебники по географии для учеников с 5 по 11 классы планируют включить задания, созданные с помощью искусственного интеллекта, цифровые карты и интерактивные изображения. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Русское географическое общество.

Новое пособие сфокусируется на изучении России, а не других стран. Школьники смогут использовать ИИ, цифровые карты и интерактивные изображения. В комплекте будут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты. Представитель РГО отметил, что изучение родной страны важнее для школьников. Однако текущие учебники больше акцентируют внимание на зарубежных странах, из-за чего ученики лучше знают столицы экзотических стран, чем регионы России, такие как Сибирь и Дальний Восток.

РГО и Министерство просвещения проводят опросы среди родителей, педагогов и школьников для учета их мнений при разработке нового учебника, завершение работы над которым планируется к 2028 году.