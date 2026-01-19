Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребёнка включили в ОМС

«Беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями по данным пренатального скрининга 1-го триместра имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС», — рассказала эксперт. Также Долгушина пояснила, что исследование начинается с конца первого триместра, так как именно в этот период ДНК плода обычно присутствует в крови матери в достаточном для анализа объёме.