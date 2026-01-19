Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребёнка включили в ОМС

С 2026 года государство гарантирует бесплатное проведение неинвазивного пренатального тестирования. Об этом «Известиям» сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
«Беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями по данным пренатального скрининга 1-го триместра имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС», — рассказала эксперт.
Также Долгушина пояснила, что исследование начинается с конца первого триместра, так как именно в этот период ДНК плода обычно присутствует в крови матери в достаточном для анализа объёме. Она также отметила, что данное исследование применимо как при одноплодной, так и при многоплодной беременности.