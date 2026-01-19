Названы самые высокооплачиваемые сферы в Рязанской области по итогам декабря

По данным экспертов hh.ru, лидером по уровню дохода в регионе стал административный персонал — в среднем 132 тысячи рублей. На втором месте — транспортная сфера, где работодатели предлагают 122,9 тысяч рублей. Далее следует топ-менеджмент (122,4 тысяч рублей) и домашний и обслуживающий персонал (111 тысяч рублей). Список лидеров по уровню дохода замыкает автобизнес (97,6 тысяч рублей). Как сообщил hh.ru, сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли доходы у административного персонала — сразу на 74,4 тысяч рублей.

По уровню среднего дохода в декабре 2025 года Рязанская область заняла девятое место в ЦФО, выяснили эксперты. Жителям предлагали 70 тысяч рублей в месяц, что на 15% больше, чем в 2024-м.