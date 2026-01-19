Над Россией за ночь сбили 92 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России 19 января.

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 29 — над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью.

Еще три беспилотника уничтожили над Брянской областью и три — над Тамбовской. Один БПЛА был сбит над Курской областью.