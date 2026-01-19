На Московском шоссе из-за ДТП образовалась пробка

По словам очевидцев, авария с участием двух автомобилей случилась утром 19 января у ТЦ «Премьер» в сторону центра города. Из-за ДТП движение сильно затруднено, уточнили рязанцы. О пострадавших данных нет. Официальная информация уточняется.