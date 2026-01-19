На дорогах Рязанской области заметили диких животных

Рязанцы сообщили о внезапно появляющихся диких животных на дорогах. Предупреждения опубликовали подписчики сообщества «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, копытные выбегают на проезжую часть в районе села Криуша Клепиковского района. На опубликованных кадрах видно, как на дорогу неожиданно выбежал лось или олень.

Автолюбителей призвали быть внимательнее и снижать скорость на этом участке, особенно в темное время суток.