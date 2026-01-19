Многодетным родителям могут увеличить больничный до 90 дней

Известно, что родители детей до семи лет могут взять до 60 оплачиваемых дней больничного в год, при этом пособие составляет 100% от заработка, но с дневным ограничением. В 2026 году максимальная выплата — 6,8 тысячи рублей. Размер больничного зависит от стажа и заработка: при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60%, более восьми лет — 100%.

Для многодетных родителей предложили увеличить максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 дней в год. Об этом сообщил «Коммерсант».

Депутат Сергей Миронов заявил, что президент поручил рассмотреть продление оплачиваемого больничного для многодетных семей, так как текущего лимита в 60 дней недостаточно.

