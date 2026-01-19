Минпросвещения разъяснило, как в школах будут применять оценки за поведение

Оценки за поведение в школах планируется использовать в системе поощрения учащихся, для оказания поддержки детям, нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска. Об этом РБК сообщила замминистра просвещения России Ольга Колударова.

По ее словам, введение оценки поведения направлено не только на поддержание дисциплины, но и на формирование личности ученика. Такая мера должна усилить воспитательную роль школы, способствовать уважению к традиционным ценностям, а также защите чести и достоинства педагога.

Ранее в январе Минпросвещения подготовило проект приказа о внедрении оценки за поведение. Изменения планируют внести в порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

В ведомстве уточнили, что оценка за поведение будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года.