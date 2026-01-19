Маркетплейсы ужесточат контроль за легальностью товаров

Крупные маркетплейсы и операторы системы маркировки «Честный знак» подписали соглашение, которое поможет улучшить контроль за маркированными товарами. Об этом пишет «Абзац». Теперь проверка будет проходить не только при поступлении товаров на склады, но и на этапе создания карточек товаров на сайтах. Компании будут проверять документы о происхождении и качестве товаров еще до их публикации. Если товар не будет иметь необходимой маркировки, его карточка будет заблокирована. Это поможет предотвратить продажу продукции псевдороссийских производителей — компаний-фантомов. Переход на новую систему будет постепенным, чтобы у продавцов было время адаптироваться к новым правилам.

