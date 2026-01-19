Лукашенко: Украине стоит прекратить «гробить» людей ради территорий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину не жертвовать тысячами жизней ради территорий. Он отметил, что сейчас есть реальный шанс прекратить конфликт и подчеркнул важность не зацикливаться на «кусочках» территорий, ведь люди сами решат, где им жить. Лукашенко привёл пример Крыма, где население сделало выбор в пользу России. Он также заявил, что США могут изменить приоритеты и «забыть об Украине», поэтому украинцам следует «смотреть вперёд». По мнению Лукашенко, в послевоенное время Украине помогут только Белоруссия и Россия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину «не гробить каждый день тысячи людей» ради территорий. Об этом пишет РБК.

На встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым он отметил, что сейчас, как никогда, существует возможность прекращения вооруженного конфликта. Лукашенко подчеркнул, что важно не «кусочек туда, кусочек сюда» территорий, ведь «люди разберутся, где им жить».

Он добавил, что если людям будет удобно жить с Россией, как это происходит в Крыму, они будут делать выбор в её пользу. Президент Белоруссии также указал на то, что США могут изменить свои приоритеты и «забыть об Украине», поэтому украинцам следует «смотреть вперед». Лукашенко выразил мнение, что никто, кроме Белоруссии и России, не сможет помочь Украине в послевоенное время.

