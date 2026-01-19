Компания Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Ушедшая из России компания Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака, следует из электронной базы Роспатента. Если Роспатент одобрит заявку, модный дом сможет продавать в России декоративные украшения и настольные статуэтки.