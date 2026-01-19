Госжилинспекция нашла нарушения в уборке рязанских дворов от снега

Рейды прошли на прошлой неделе в Скопине и Сасове. Инспекторы проверили, как обрабатывают тротуары и проезжие части противогололедными средствами, убирают снег и наледь с крыш и труб, расчищают подъездные пути к домам. Кроме того, оценили состояние контейнерных площадок. После скопинским управляющим компаниям «Русь» и «Скопинжилсервис» выдали предостережения. Они должны очистить территории дворов от снега и наледи. Замечание также получила УК «Агрострой» из Сасова. Организации нужно убрать сосульки с крыш.

