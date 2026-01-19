Генетики выяснили, у каких народов выше риск инфаркта миокарда

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России и выявили различия в генетической предрасположенности к инфаркту миокарда у разных народов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России и выявили различия в генетической предрасположенности к инфаркту миокарда у разных народов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оказалось, что наибольший риск у горских евреев — 47%, за ними следуют армяне (32%) и марийцы (32%). У русских вероятность инфаркта оказалась на среднем уровне — около 21%, а у башкир — самая низкая, чуть более 10%.

Ключевым генетическим фактором риска оказался маркер rs1333049 на хромосоме 9, рядом с генами MTAP, CDKN2A и CDKN2B. Люди с двумя копиями аллеля C имеют почти в два раза выше риск инфаркта, чем те, у кого нормальный вариант GG. Этот генетический вариант влияет на развитие атеросклероза и образование холестериновых бляшек в сосудах сердца.

Руководитель исследования Александр Ракитько подчеркнул, что генетика — лишь часть факторов риска, наряду с образом жизни, питанием и другими заболеваниями. Врач-генетик Анастасия Чеботарева добавила, что людям с повышенным риском важно контролировать холестерин, давление, вес и вести активный образ жизни.