ГД: ЖКХ в 2026 году подорожает дважды

«Закон такое двукратное повышение допускает. В январе в связи с повышением НДС оплата услуг ЖКХ вырастет на 1,7%", — сказала она в беседе с «Парламентской газетой». По словам парламентария, второе повышение запланировано на октябрь, когда правительство утвердит экономически обоснованные тарифы для каждого региона.

В 2026 году в России ожидается двукратное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за новых правил. Об сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «Известиям».

По словам парламентария, второе повышение запланировано на октябрь, когда правительство утвердит экономически обоснованные тарифы для каждого региона.

Также Разворотнева отметила значимость парламентского контроля за расходованием средств и напомнила, что с 1 марта вступит в силу новый стандарт отчетности для управляющих компаний. Это позволит собственникам контролировать расходы.

Ещё она обратила внимание на дополнительные риски: упрощение условий для применения упрощенной системы налогообложения, которое затронет большинство управляющих компаний, и отмену льгот по страховым взносам. Это может привести к увеличению платы за содержание общего имущества.