Фоторепортаж с Крещенских купаний на Ореховом озере
В ночь на 19 января на Ореховом озере прошли Крещенские купания. Редакция РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места.
Купания начались с таинства освящения воды, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Отметим, что на водоеме оборудовали деревянные сходни, на берегу установили отапливаемые модули. На месте работали представители МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи.
Ранее РЗН. инфо публиковало фоторепортаж с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме.
Фото: Кирилл Морозов.