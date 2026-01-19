Фоторепортаж с Крещенских купаний на Ореховом озере

Купания начались с таинства освящения воды, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Отметим, что на водоеме оборудовали деревянные сходни, на берегу установили отапливаемые модули. На месте работали представители МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи. Ранее РЗН. инфо публиковало фоторепортаж с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме. Фото: Кирилл Морозов.