ФАС предписала «ПИК» обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в дома

Срок выполнения предписания — 10 дней с момента его получения. За нарушение антимонопольных норм служба инициирует административное дело. В этом случае должностных лиц компании могут оштрафовать от 20 до 50 тысяч рублей или лишить права занимать должности на срок до трёх лет, а юридические лица могут столкнуться с оборотными санкциями. Известно, что в домах, построенных «ПИК», услуги интернета предоставляет компания Lovit, но многие жильцы недовольны качеством предоставляемых услуг.

ФАС потребовала застройщика ГК «ПИК» обеспечить «недискриминационный доступ провайдеров» в их дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Срок выполнения предписания — 10 дней с момента его получения. За нарушение антимонопольных норм служба инициирует административное дело. В этом случае должностных лиц компании могут оштрафовать от 20 до 50 тысяч рублей или лишить права занимать должности на срок до трёх лет, а юридические лица могут столкнуться с оборотными санкциями.

Известно, что в домах, построенных «ПИК», услуги интернета предоставляет компания Lovit, но многие жильцы недовольны качеством предоставляемых услуг.