ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию Салтыкова-Щедрина
Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России», ее номинал составит 2 рубля, а тираж будет насчитывать 3 тыс. экземпляров. Изделие изготовили из серебра 925 пробы, диаметр монеты 33 мм, качество чеканки — «пруф».

На лицевой стороне разместили рельефное изображение Государственного герба России, а также надписи с указанием номинала, года выпуска, пробы металла, массы чистого серебра и товарного знака монетного двора.

На оборотной стороне изображен портрет Михаила Салтыкова-Щедрина и фигуры градоначальников города Глупова из произведения «История одного города». По окружности размещены надписи с именем писателя и датами его жизни — 1826-1889 годы.

В Центробанке напомнили, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и подлежит приему по номиналу без ограничений.

Фото: пресс-служба Банка России.