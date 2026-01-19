ЦБ планирует запретить похожие на деньги предметы

ЦБ России инициировал запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты. Об этом сообщает регулятор. Согласно информации, такие изделия, включая те, что ввозятся из-за границы, активно реализуются через торговые предприятия, маркетплейсы и объявления в интернете. В связи с этим, Центральный банк планирует установить строгие меры по запрету на изготовление и сбыт подобных предметов, а также ввести административную ответственность за нарушение этого запрета.

ЦБ России инициировал запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты. Об этом сообщает регулятор в своих основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы.

Согласно информации, такие изделия, включая те, что ввозятся из-за границы, активно реализуются через торговые предприятия, маркетплейсы и объявления в интернете. В связи с этим, Центральный банк планирует установить строгие меры по запрету на изготовление и сбыт подобных предметов, а также ввести административную ответственность за нарушение этого запрета.

«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам», — отмечается в документе.