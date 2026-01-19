36% рязанцев нуждаются в похвале от руководства — исследование

Похвала со стороны руководства мотивирует к работе 36% рязанцев, следует из опроса SuperJob. Еще 9% респондентов считают стимулом объективную критику, а около 40% заявили, что не нуждаются ни в том, ни в другом.

Похвала со стороны руководства мотивирует к работе 36% рязанцев, следует из опроса SuperJob. Еще 9% респондентов считают стимулом объективную критику, а около 40% заявили, что не нуждаются ни в том, ни в другом.

Женщины чаще мужчин отмечают важность похвалы и благодарности от начальства, тогда как мужчины в основном связывают качество своей работы с внутренней мотивацией.

С возрастом потребность во внешнем признании растет: среди рязанцев до 35 лет похвалу ценят 34%, а среди опрошенных старше 45 лет — уже 45%. При этом интерес к критике как мотиватору снижается.

Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц чаще других называют стимулом объективную критику и реже говорят о самосовершенствовании.