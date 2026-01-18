За сутки в Рязани родились 13 мальчиков

В перинатальном центре родились 13 мальчиков и три девочки за сутки. Об этом 18 января сообщили в соцсетях медучреждения. «Две девочки появились на свет подряд и стали 15-й и 16-й за сутки, долгое время среди маленьких мужчин была единственная дама», — написали в посте. Отмечается, что все дети родились в срок доношенной беременности. Напомним, в октябре 2025 года в перинатальном центре за сутки появились на свет сразу 14 девочек.

