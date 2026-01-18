Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 77.30 / 78.50 18/01 07:00
Нал. EUR 90.00 / 93.50 18/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
559
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
1 734
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 719
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 690
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
За сутки в Рязани родились 13 мальчиков
В перинатальном центре родились 13 мальчиков и три девочки за сутки. Об этом 18 января сообщили в соцсетях медучреждения. «Две девочки появились на свет подряд и стали 15-й и 16-й за сутки, долгое время среди маленьких мужчин была единственная дама», — написали в посте. Отмечается, что все дети родились в срок доношенной беременности. Напомним, в октябре 2025 года в перинатальном центре за сутки появились на свет сразу 14 девочек.

За сутки в Рязани родились 13 мальчиков и три девочки. Об этом 18 января сообщили в соцсетях перинатального центра.

«Две из них [девочек] появились на свет подряд и стали 15-й и 16-й за сутки, долгое время среди маленьких мужчин была единственная дама», — написали в посте.

Отмечается, что все дети родились в срок доношенной беременности.

Напомним, в октябре 2025 года в перинатальном центре за сутки появились на свет сразу 14 девочек.