Водителей попросили не парковать автомобили на одной из улиц в Рязани

Водителей попросили не парковать автомобили на одной из улиц в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ведомства, в ночь с 19 на 20 января будут вывозить снег с улицы Княжье Поле.

В администрации города призвали водителей не парковать там транспорт, чтобы не создавать помех движению спецтехники. На месте будет работать эвакуатор.