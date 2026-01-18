Водителей попросили не парковать автомобили на одной из улиц в Рязани
По данным мэрии, в ночь с 19 на 20 января будут вывозить снег с улицы Княжье Поле. В администрации города призвали водителей не парковать там транспорт, чтобы не создавать помехи работе спецтехники. На месте будет работать эвакуатор.
