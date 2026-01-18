В Рязанской области засняли солнечное гало

Солнечное гало наблюдали в воскресенье, 18 января, в Рязани и Клепиковском районе. Как отметил метеоролог Роман Степанов, природное явление — признак скорого потепления.

Справка:

Гало — оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото взято из Telegram-каналов Романа Степанова и «RZNASTRO | Раздаем космос».