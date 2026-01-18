В Рязанской области сгорел дом многодетной семьи

Пожар произошел около 16:00 17 января в деревне Давыдово Пронского округа. Загорелся двухэтажный дом многодетной семьи. Отмечается, что родители и трое детей во время пожара были внутри. «Хозяйке пришлось спасаться через окно второго этажа. Медпомощь потребовалась старшей дочери, которая сильно замерзла, спасая вещи», — говорится в публикации. Дом сгорел полностью. Его тушили четыре часа. Уточняется, что власти округа предложили разместить семью в маневренном фонде. На месте происшествия побывали два заместителя главы администрации. Однако погорельцы решили пока разместиться у соседей.

"Будем решать, чем и как можно помочь семье. Пострадавшие могут рассчитывать и на помощь по линии социальной защиты населения", — заявил замглавы администрации округа Валерий Шитов.