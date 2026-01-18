Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 18/01 07:00
Нал. EUR 91.60 / 93.09 18/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
533
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 2026 13:35
1 493
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 154
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области сгорел дом многодетной семьи
Пожар произошел около 16:00 17 января в деревне Давыдово Пронского округа. Загорелся двухэтажный дом многодетной семьи. Отмечается, что родители и трое детей во время пожара были внутри. «Хозяйке пришлось спасаться через окно второго этажа. Медпомощь потребовалась старшей дочери, которая сильно замерзла, спасая вещи», — говорится в публикации. Дом сгорел полностью. Его тушили четыре часа. Уточняется, что власти округа предложили разместить семью в маневренном фонде. На месте происшествия побывали два заместителя главы администрации. Однако погорельцы решили пока разместиться у соседей.

В Рязанской области сгорел дом многодетной семьи. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар произошел около 16:00 17 января в деревне Давыдово Пронского округа. Загорелся двухэтажный дом многодетной семьи.

Отмечается, что родители и трое детей во время пожара были внутри.

«Хозяйке пришлось спасаться через окно второго этажа. Медпомощь потребовалась старшей дочери, которая сильно замерзла, спасая вещи», — говорится в публикации.

Дом сгорел полностью. Его тушили четыре часа.

Уточняется, что власти округа предложили разместить семью в маневренном фонде. На месте происшествия побывали два заместителя главы администрации. Однако погорельцы решили пока разместиться у соседей, сообщила «Пресса».

"Будем решать, чем и как можно помочь семье. Пострадавшие могут рассчитывать и на помощь по линии социальной защиты населения", — заявил замглавы администрации округа Валерий Шитов.