В Рязани восстановили подачу света на 14 улицах после длительного отключения

Света не было на 14 улицах с 15:30 17 января из-за повреждения кабельных линий. В 20:20 и 00:17 потребителей подключили к электроснабжению по временным схемам. В 07:18 18 января подачу света в городе полностью восстановили.

В Рязани восстановили подачу света на 14 улицах после длительного отключения. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Ознакомиться со списком улиц, на которых отключали свет, можно по ссылке.

Фото: РГРЭС.