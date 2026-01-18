В Рязани произошло ДТП, водители заявили об организации реверсивного движения

По словам очевидцев, авария с участием легковушки случилась в воскресенье, 18 января, около поселка Храпово. На месте происшествия работают спасатели, реанимация. Отмечается, что на Южной окружной образовалась пробка в обе стороны. Информация о пострадавших и подробности уточняются.