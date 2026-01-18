Рязанцы сообщили, что на затопленной улице застрял автобус

В Рязани из-за прорыва трубы затопило улицу, в воде застрял автобус. Об этом 18 января сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Костычева и Птицеводов. «Со вчерашнего вечера течет вода… Утром автобус № 68 застрял в воде, выйти из него было невозможно, кругом лед с водой по колено», — заявили рязанцы.