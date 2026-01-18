В России предложили выдавать квартиры молодым семьям

Как отметил эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов, сейчас приобретение «базового» варианта для семьи с ребенком, например двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, остается почти невозможным. Он подчеркнул, что льготная ипотека не решает полностью проблему, так как высокая стоимость жилья превращает покупку «в обязательство на годы». Он добавил, что оба родителя вынуждены работать на пределе, чтобы оплачивать кредит. Так, эксперт предложил направлять бюджетные средства не на поддержку банковских ставок, а на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях соцнайма. Он напомнил, что похожая модель работала в СССР.

