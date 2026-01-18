С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Отмечается, что с 1 марта детально закрепляется обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров об условиях перелета и порядке возврата денег. Помимо этого, регламентируется приравнивание электронного посадочного талона к бумажному. Он будет официально признанным документом. Устройства для детей, такие как коляски, разрешат провозить как бесплатную ручную кладь, даже если ребенок не летит этим рейсом. Кроме того, с 1 марта воду будут выдавать пассажирам через один час после двух часов задержки, а питанием обеспечат через два часа после четырех часов задержки.

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила авиаперелетов. Об этом 18 января ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на приказ Минтранса.

