Рязанцам пообещали 20-градусные морозы и снег

В области будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер прогнозируют западной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −15…−10°С. Местами столбики термометров опустятся до -20°С. Днем будет −9…−4°С.