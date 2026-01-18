Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 77.30 / 78.50 18/01 07:00
Нал. EUR 90.00 / 93.50 18/01 07:00
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
575
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
1 832
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 913
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 697
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права через MAX
Россиянам могут разрешить предоставлять регистрационные документы на авто и водительские удостоверения через MAX. Об этом 18 января сообщило РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. По данным агентства, водительские удостоверения и регистрационные документы на авто можно будет показывать с помощью двухмерного штрихкода при взаимодействии с «Госуслугами». Соответствующие изменения планируют внести в правила дорожного движения.

