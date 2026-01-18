Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права через MAX

Россиянам могут разрешить предоставлять регистрационные документы на авто и водительские удостоверения через MAX. Об этом 18 января сообщило РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. По данным агентства, водительские удостоверения и регистрационные документы на авто можно будет показывать с помощью двухмерного штрихкода при взаимодействии с «Госуслугами». Соответствующие изменения планируют внести в правила дорожного движения.

