Россиян предупредили о мошеннической схеме с совместными поездками
Россиян предупредили о мошеннической схеме с совместными поездками. Об этом сообщили в канале «Вестник киберполиции России» на платформе MAX.
По данным МВД, аферисты размещают в чатах и специализированных сообществах предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.
После отклика жертвы диалог переводят в Telegram, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.
Россиян призвали пользоваться услугами только официальных перевозчиков.