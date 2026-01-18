Россиян предупредили о мошеннической схеме с совместными поездками

Россиян предупредили о мошеннической схеме с совместными поездками. Об этом сообщили в канале «Вестник киберполиции России» на платформе MAX.

По данным МВД, аферисты размещают в чатах и специализированных сообществах предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.

После отклика жертвы диалог переводят в Telegram, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.

Россиян призвали пользоваться услугами только официальных перевозчиков.