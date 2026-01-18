После рейдов в Рязани мужчин доставили в военкомат

Рейды провели на торговых площадках города. Целью стало выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Всего проверили 10 человек, нарушителей доставили в военкомат. С начала года на учет поставлено пять натурализованных граждан. 25 иностранцев заключили контракты на военную службу.

После рейдов в Рязани мужчин доставили в военкомат. Об этом РЗН. инфо 18 января сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.

Рейды провели на торговых площадках города. Целью стало выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Всего проверили 10 человек, нарушителей доставили в военкомат.

С начала года на учет поставлено пять натурализованных граждан. 25 иностранцев заключили контракты на военную службу.

Видео РЗН. инфо предоставили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.