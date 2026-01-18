Полицейские поймали рязанку на мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами

Жительницу Михайловского района поймали на мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что в октябре 2024 года 28-летняя женщина зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Михайловского района, который относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически злоумышленница проживала в поселке Октябрьский.

За это время женщина незаконно получила на себя и ребенка 31 654 рубля из соцфонда.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Отмечается, что ранее женщину судили за кражу.