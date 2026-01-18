Микрорайон в Рязани остался без света

В 19:39 в воскресенье, 18 января, «в результате технологического нарушения» отключили свет по следующим адресам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 12-й районы в Борках. На месте работают аварийные бригады.