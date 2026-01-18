Купель на Ореховом озере подготовили к Крещенским купаниям

Также на территории установили четыре отапливаемых модуля, биотуалеты и мусорные контейнеры. Купель подготовлена, подход к сходням выстлан соломой. Борис Ясинский призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Купель на Ореховом озере подготовили к Крещенским купаниям. Об этом сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский.

Также на территории установили четыре отапливаемых модуля, биотуалеты и мусорные контейнеры. Купель подготовлена, подход к сходням выстлан соломой.

Борис Ясинский призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Со списком мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее опубликовали расписание автобусов до Орехового озера в ночь на Крещение.

Рязанцам объяснили, кому нельзя окунаться в прорубь.