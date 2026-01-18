25-летнему рязанцу вынесли приговор за хранение конопли

Отмечается, что молодой человек хранил дома верхушки с кустов растений и листья. Экспертиза показала, что это была марихуана. Злоумышленника приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок два года. Приговор вступил в законную силу.

