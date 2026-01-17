Рязань
В Рязанском округе передумали отказываться от Крещенских купаний
Список мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно посмотреть по ссылке.