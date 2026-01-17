В Рязанском округе передумали отказываться от Крещенских купаний

Сообщалось, что в 2026 году в Рязанском округе не планируется организовывать официальные места для Крещенских купаний. Однако после обращений жителей решение было пересмотрено, сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев у себя в Telegram-канале.

«Уважаемые жители, по вашим просьбам все же оборудуем место для традиционного крещенского купания — на озере Отока около села Вышгород», — сообщил он.

Работа купели состоится с 23:00 18 января до 01:00 19 января. Для обеспечения безопасности на месте будут дежурить спасатели и медицинский работник. Также будет организована отапливаемая зона для обогрева участников.

При этом глава округа напомнил, что погружение в ледяную воду — серьезная нагрузка на организм, и призвал всех здраво оценивать свое состояние здоровья, учитывать противопоказания и строго соблюдать правила безопасного купания.

«Давайте вместе сделаем так, чтобы праздник был светлым, радостным и безопасным для всех», — добавил Хотенцев.

Список мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно посмотреть по ссылке.