В Рязани вынесен приговор по делу о незаконном хранении наркотиков

Советский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении рязанца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Суд признал рязанца виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.