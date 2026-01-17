Рязань
В Рязани произошло ДТП, участница рассказала, что виновата разбитая дорога
Участница аварии рассказала подробности ДТП, произошедшего в Дядькове. Женщина, двигавшаяся со скоростью 5 км/ч в сторону улицы Грачи, не смогла объехать глубокую яму: встречка была занята, а правая обочина была нерасчищенной. Автомобиль занесло, и он столкнулся со встречной машиной, которая также ехала ближе к левому краю из-за ям и наледи.

16 января на улице Центральной в поселке Дядьково произошло ДТП, вызванное, по словам очевидицы, состоянием дороги. Пост опубликовали в группе ВКонтакте «ПУВР».

Участница аварии рассказала подробности ДТП. Женщина, двигавшаяся со скоростью 5 км/ч в сторону улицы Грачи, не смогла объехать глубокую яму: встречка была занята, а правая обочина была нерасчищенной. Автомобиль занесло, и он столкнулся со встречной машиной, которая также ехала ближе к левому краю из-за ям и наледи.

«Я физически потеряла управление из-за дороги, формально виновата я. На деле — виноваты дорожные службы», — написала пострадавшая, отметив, что неоднократно жаловалась на состояние участка.