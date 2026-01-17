В канун Нового года в Рязани пропал 57-летний мужчина, объявили его поиск

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, темные штаны и черные ботинки. Местонахождение Василия Синотова неизвестно с 31 декабря 2025 года. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

