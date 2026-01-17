Рязанцы пожаловались на двухметровые сосульки, свисающие с домов

Рязанцы отметили, что ситуация наблюдается и с двухэтажными домами на улицах Островского и Гоголя, а также на крышах и балконах домов на улицах Стройкова и 10-я линия. Уточняется, что ходить по тротуарам рядом с домами опасно.

Рязанцы пожаловались на двухметровые сосульки на крышах и балконах домов на улицах Стройкова и 10-я линия. Комментарий с жалобой появился под постами губернатора Павла Малкова.

«Никто не убирает сосульки размером с этаж (до 2,5 метров)», — написал комментатор.