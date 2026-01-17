Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ

Отмечается, что инспекторы ДПС будут использовать массовые остановки, суть которых заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов. После проверки сотрудники Госавтоинспекции переместятся в другие точки и повторят процедуру.