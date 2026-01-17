Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-16°
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.71 / 78.50 17/01 09:05
Нал. EUR 91.60 / 92.57 17/01 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
Вчера 16:30
444
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
Вчера 13:35
733
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
7 563
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ
Отмечается, что инспекторы ДПС будут использовать массовые остановки, суть которых заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов. После проверки сотрудники Госавтоинспекции переместятся в другие точки и повторят процедуру.

Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ. Комплексные мероприятия «Нетрезвый водитель» пройдут в Рязанской области 17 января.

Отмечается, что инспекторы ДПС будут использовать массовые остановки, суть которых заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов. После проверки сотрудники Госавтоинспекции переместятся в другие точки и повторят процедуру.