Раненый лисенок вновь пришел к охотнику из Пронска за едой
Вечером 15 января раненый лисенок снова пришел во двор к охотнику Василию Черникову из Пронского. Хозяин дома заранее подготовился: днем он наловил для зверя окуньков и карасей, написали в ИД «Пресса».

«Я был уверен, что он вернется: ведь в прошлый раз старательно закопал остатки еды в снег. И не ошибся — пришел, как к себе домой», — рассказал охотник.

Во время нового визита мужчина заметил, что у лисенка не хватает части передней лапки, из-за чего тот заметно хромает. Скорее всего, лис когда-то попал в капкан, подумал охотник.

Василий накормил зверька досыта, но теперь переживает: вскоре ему предстоит уехать на работу, и подкармливать лисенка будет некому.

По словам Василия, даже здоровые лисицы зимой часто выходят на улицы Пронска — их привлекают переполненные мусорные баки и местные курятники.

Напомним, голодного лисенка в первый раз заметили вечером 13 января. У него была перебита лапа, от отчаяния он прибежал к людям.

Фото и видео — «Пронская газета».