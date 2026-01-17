На рязанского пенсионера напали с ножом, требуя денег

Пенсионер рассказал, что пару часов назад к нему в гости приходил 34-летний местный житель. Мужчина напросился к пенсионеру в гости поговорить и принес с собой бутылку спиртного. Когда алкогольный напиток закончился, мужчина попросил добавки. Хозяин сказал, что спиртного у него нет. «От этого у гостя случился припадок ярости, и он набросился на пенсионера, повалил его на пол, схватил за волосы и, приставив канцелярский нож к горлу, потребовал деньги. Чтобы сильнее напугать жертву, злоумышленник порезал ему шею», — написали в УМВД. Преступник скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали.

На рязанского 69-летнего пенсионера напали с ножом, требуя денег. О произошедшем в Александро-Невском районе преступлении рассказали в региональном УМВД.

Отмечается, что в полицию обратился 69-летний житель рабочего поселка Александро-Невский и сообщил, что дома на него с ножом напал мужчина и требует денег. Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили пострадавшего с порезом на шее.

Пенсионер рассказал, что пару часов назад к нему в гости приходил 34-летний местный житель. Мужчина напросился к пенсионеру в гости поговорить и принес с собой бутылку спиртного. Когда алкогольный напиток закончился, мужчина попросил добавки. Хозяин сказал, что спиртного у него нет.

«От этого у гостя случился припадок ярости, и он набросился на пенсионера, повалил его на пол, схватил за волосы и, приставив канцелярский нож к горлу, потребовал деньги. Чтобы сильнее напугать жертву, злоумышленник порезал ему шею», — написали в УМВД.

Пенсионеру удалось обмануть преступника, сказав, что деньги лежат в другой комнате. Пока 34-летний злоумышленник искал деньги, пострадавший дозвонился до полиции. Преступник скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.