Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-16°
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.71 / 78.50 17/01 09:05
Нал. EUR 91.60 / 92.57 17/01 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
Вчера 16:30
444
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
Вчера 13:35
733
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
7 563
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На рязанского пенсионера напали с ножом, требуя денег
Пенсионер рассказал, что пару часов назад к нему в гости приходил 34-летний местный житель. Мужчина напросился к пенсионеру в гости поговорить и принес с собой бутылку спиртного. Когда алкогольный напиток закончился, мужчина попросил добавки. Хозяин сказал, что спиртного у него нет. «От этого у гостя случился припадок ярости, и он набросился на пенсионера, повалил его на пол, схватил за волосы и, приставив канцелярский нож к горлу, потребовал деньги. Чтобы сильнее напугать жертву, злоумышленник порезал ему шею», — написали в УМВД. Преступник скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали.

На рязанского 69-летнего пенсионера напали с ножом, требуя денег. О произошедшем в Александро-Невском районе преступлении рассказали в региональном УМВД.

Отмечается, что в полицию обратился 69-летний житель рабочего поселка Александро-Невский и сообщил, что дома на него с ножом напал мужчина и требует денег. Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили пострадавшего с порезом на шее.

Пенсионер рассказал, что пару часов назад к нему в гости приходил 34-летний местный житель. Мужчина напросился к пенсионеру в гости поговорить и принес с собой бутылку спиртного. Когда алкогольный напиток закончился, мужчина попросил добавки. Хозяин сказал, что спиртного у него нет.

«От этого у гостя случился припадок ярости, и он набросился на пенсионера, повалил его на пол, схватил за волосы и, приставив канцелярский нож к горлу, потребовал деньги. Чтобы сильнее напугать жертву, злоумышленник порезал ему шею», — написали в УМВД.

Пенсионеру удалось обмануть преступника, сказав, что деньги лежат в другой комнате. Пока 34-летний злоумышленник искал деньги, пострадавший дозвонился до полиции. Преступник скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.