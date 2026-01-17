МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдову

В тексте предупреждения МИД РФ отмечается, что в последнее время россиян все чаще задерживают и унижают при въезде в Республику Молдова. Особенно часто это происходит в аэропорту Кишинева: пассажиров с российскими паспортами часами держат в транзитной зоне без еды, связи и элементарных условий — бывали случаи, когда люди проводили там больше двух суток, а потом им просто отказывали во въезде без объяснения причин, написали в МИД. При этом молдавские власти не пускают к задержанным представителей российского посольства.

МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдову. Предупреждение опубликовано на сайде ведомства.

«Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно», — написали на сайте.