Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-3°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 17/01 16:35
Нал. EUR 91.60 / 92.57 17/01 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
502
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 2026 13:35
1 315
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
7 922
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдову
В тексте предупреждения МИД РФ отмечается, что в последнее время россиян все чаще задерживают и унижают при въезде в Республику Молдова. Особенно часто это происходит в аэропорту Кишинева: пассажиров с российскими паспортами часами держат в транзитной зоне без еды, связи и элементарных условий — бывали случаи, когда люди проводили там больше двух суток, а потом им просто отказывали во въезде без объяснения причин, написали в МИД. При этом молдавские власти не пускают к задержанным представителей российского посольства.

МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдову. Предупреждение опубликовано на сайде ведомства.

В тексте предупреждения отмечается, что в последнее время россиян все чаще задерживают и унижают при въезде в Республику Молдова. Особенно часто это происходит в аэропорту Кишинева: пассажиров с российскими паспортами часами держат в транзитной зоне без еды, связи и элементарных условий — бывали случаи, когда люди проводили там больше двух суток, а потом им просто отказывали во въезде без объяснения причин, написали в МИД.

При этом молдавские власти не пускают к задержанным представителей российского посольства.

«Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно», — написали на сайте.