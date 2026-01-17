Для рязанцев выпустили метеопредупреждение об аномальном морозе

На территории Рязанской области ожидается ночью и утром местами ожидается мороз до -32 °С. Рязанцев призвали по возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение об аномальном морозе. Его опубликовали на сайте рязанского ГУ МЧС.

Ранее сообщали, что температура воздуха в регионе опустится до -30°С.