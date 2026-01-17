Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-6°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.71 / 78.50 17/01 09:05
Нал. EUR 91.60 / 92.57 17/01 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
Вчера 16:30
406
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
Вчера 13:35
685
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
7 369
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
99 украинских БПЛА сбили в России
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 47 — над акваторией Черного моря, 29 — над территорией Белгородской области, 12 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, по четыре БПЛА в Ростовской и Астраханской областях, два сбили в Республике Крым, и один беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря.

99 украинских БПЛА сбили в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 января.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 47 — над акваторией Черного моря, 29 — над территорией Белгородской области, 12 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, по четыре БПЛА в Ростовской и Астраханской областях, два сбили в Республике Крым, и один беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря.

Напомним, 16 января обломки повредили многоэтажки при атаке БПЛА на Рязанскую область, есть раненые. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению атак.