99 украинских БПЛА сбили в России

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 47 — над акваторией Черного моря, 29 — над территорией Белгородской области, 12 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, по четыре БПЛА в Ростовской и Астраханской областях, два сбили в Республике Крым, и один беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря.

99 украинских БПЛА сбили в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 января.

Напомним, 16 января обломки повредили многоэтажки при атаке БПЛА на Рязанскую область, есть раненые. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению атак.