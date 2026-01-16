Рязань
Зеленский подтвердил наличие разногласий с США
Трамп ранее заявил, что Зеленский является причиной отсутствия мирного соглашения между Москвой и Киевом, утверждая, что Владимир Путин готов к сделке. В ответ на это Зеленский в своем телеграм-канале отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мирного урегулирования конфликта.