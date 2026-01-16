Зеленский подтвердил наличие разногласий с США

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с чешским лидером Петром Павелом отметил, что Киев и Вашингтон «в некоторых вопросах не на одной стороне». Об этом сообщает «Европейская правда». Зеленский подчеркнул, что, несмотря на успешное сотрудничество с американской стороной, существуют разногласия по определенным вопросам. «Я защищаю интересы нашего государства», — добавил он. Также украинский лидер раскритиковал ультиматумы как «неработающую модель демократических отношений между странами» и выразил уверенность, что боевые действия не возобновятся после окончания президентского срока Дональда Трампа.

Трамп ранее заявил, что Зеленский является причиной отсутствия мирного соглашения между Москвой и Киевом, утверждая, что Владимир Путин готов к сделке. В ответ на это Зеленский в своем телеграм-канале отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мирного урегулирования конфликта.