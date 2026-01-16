За сутки в Рязанской области поймали 14 водителей, нарушивших ПДД

За сутки в Рязанской области полицейские зафиксировали 14 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Напомним, рейд проводился 15 января.